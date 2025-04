Ragusa, assemblea elettiva del trasporto merci della Cna territoriale di Ragusa

Economia

L'appuntamento in programma domani si terrà online

Prosegue la stagione elettiva della Cna territoriale di Ragusa. Domani, giovedì 24 aprile, alle 17, è in programma l’assemblea elettiva del trasporto merci, un momento di cruciale importanza per discutere insieme il futuro della categoria.

Durante l’assemblea, che ha per titolo “Autotrasporto in prima linea”, saranno approfonditi temi di notevole rilevanza come quelli legati alla sicurezza stradale, al rimborso pedaggi e alla class action. L’assemblea si svolgerà online. Gli interessati possono richiedere il link per partecipare ai seguenti numeri: 0932.686144 oppure 392.5317229. L’apertura dei lavori sarà a cura di Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, Vincenzo Spatola, coordinatore territoriale Fita Cna Ragusa, e Saro Tumino, presidente regionale Fita Cna Sicilia. Interventi programmati sono quelli dell’avvocato Giovanni Scoccini, di Giorgio Stracquadanio, coordinatore regionale Fita Cna Sicilia, e di Patrizio Ricci, presidente nazionale Fita Cna. A coordinare i lavori sarà Carmelo Caccamo, segretario territoriale Cna Ragusa.

