Ragusa, assemblea provinciale del movimento Cinque Stelle

Politica

Fatto il punto sulle strategie politiche legate ai prossimi mesi

Una partecipata assemblea provinciale, sabato pomeriggio nella saletta dell’hotel Montreal di Ragusa, per la riunione del Movimento 5 stelle che ha visto la presenza della senatrice Barbara Floridia, del deputato nazionale Filippo Scerra, del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, della deputata regionale Stefania Campo, del coordinatore provinciale Federico Piccitto, dei consiglieri comunali di Ragusa e Vittoria, Sergio Firrincieli e Valentina Argentino e dei vari rappresentanti dei comitati territoriali. Particolarmente interessante e apprezzato l’intervento di Filippo Scerra che ha sottolineato il lavoro fatto nel territorio, in particolare sul Sisma ’90 che grazie al suo impegno si è sbloccato per decine di migliaia di cittadini che hanno beneficiato dei ristori che erano fermi da anni.