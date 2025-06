Ragusa, assemblea territoriale della Cna con il presidente nazionale Dario Costantini

Economia

L'appuntamento sabato mattina al farmuseum del castello di Donnafugata

Un grande momento di rinnovo per la Cna territoriale di Ragusa. E’ in programma per sabato 28 giugno alle 9,30. Dopo la conclusione dei vari momenti di confronto che sono serviti per eleggere i presidenti di mestieri nelle varie articolazioni dell’associazione di categoria, è arrivato il giorno dell’assemblea territoriale dal titolo “Generazioni in rete: infrastrutture, talenti e green economy per il futuro del territorio”. L’appuntamento si terrà al farmuseum del castello di Donnafugata. L’apertura dei lavori con il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, e con il presidente regionale Cna Sicilia, Nello Battiato. La relazione introduttiva sarà a cura di Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, che, dopo dieci anni di attività al vertice, chiuderà il proprio mandato. I saluti istituzionali da parte del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del presidente del Libero consorzio dei Comuni, Maria Rita Schembari, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.