Ragusa, associazioni di categoria a confronto con l’unità di progetto di contrada Perciata

L'iniziativa del Libero consorzio comunale per contenere il fenomeno delle fumarole

Le associazioni di categoria a confronto con l’unità di progetto contrada Perciata per “Riciclo Verde”. Tra gli argomenti trattati, alla presenza dei vertici di Coldiretti Ragusa e Confagricoltura Ragusa, la volontà di intensificare la comunicazione presso le aziende agricole della provincia iblea, in vista delle campagne di raccolta di fine settembre e ottobre. Ed ancora, la promozione di un evento di carattere scientifico, rivolto anche a imprese del settore, per approfondire gli sviluppi delle attività svolte in contrada Perciata in diversi ambiti produttivi, dalla bioedilizia alla produzione energetica sostenibile.

