Ragusa, attivo il canale WhatsApp del Comune per comunicazioni urgenti

Attualità

L'assessore Digrandi: "Un modo comodo e veloce per ricevere direttamente sul proprio smartphone le informazioni di pubblica utilità"

Per informare tempestivamente i cittadini in merito a comunicazioni urgenti di pubblica utilità, come la chiusura di scuole per allerta meteo o modifiche alla viabilità, da oggi è attivo il canale WhatsApp del Comune di Ragusa. Un modo comodo e veloce per ricevere direttamente sul proprio smartphone le comunicazioni più importanti e un link a settimana in cui consultare tutti gli eventi in città, da venerdì a venerdì.

Per usufruire del servizio è necessario fare due semplici azioni: la prima è iscriversi al canale whatsapp del Comune di Ragusa, andando al link

https://whatsapp.com/channel/0029Vb3pyPGAu3aIaAnA8J1q

e cliccando su “iscriviti”; la seconda è attivare le notifiche, cliccando sull’icona a forma di campanella sbarrata in alto a destra.

Un video tutorial sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Ragusa spiega entrambi i passaggi.

Si precisa che l’iscrizione al canale non comporta l’acquisizione del numero di cellulare né altri dati relativi all’utente. Il sistema dei canali WhatsApp infatti è anonimo e blindato dal punto di vista della privacy.