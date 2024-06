Ragusa, auto finisce nella scarpata della ferrovia al Trivio Cucinello (video)

Cronaca

Sul posto gli agenti della polizia di Stato oltre ai sanitari del 118

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Il conducente, un cittadino di origine albanese, a quanto pare per una manovra azzardata dopo avere urtato un’altra vettura, ha perso il controllo. L’auto è dunque precipitata dal ponte che supera il Trivio Cucinello sino alla scarpata sottostante dove corrono i binari ferroviari della locale stazione.

Assieme a lui un altro passeggero. Entrambi sono praticamente illesi. L’auto condotta da un giovane, con a bordo anche la madre, per cause non ancora precisate ha divelto la ringhiera metallica ed è precipitata per circa 6 metri. Gli occupanti hanno raggiunto autonomamente la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita su un carro attrezzi.

Sul posto, per accertamenti, la polizia di Stato, la polizia locale e i sanitari del 118 per prestare soccorso. L’auto, al momento, si trova sui binari ed è probabile che il traffico ferroviario, considerato che rimuovere la vettura sarà abbastanza problematico, potrebbe subire rallentamenti.

