Ragusa, auto finisce su un muretto di pietra a secco

Cronaca

L'incidente dopo lo scontro con un'altra vettura nei pressi del castello di Donnafugata

Spettacolare incidente della strada sulla rete viaria limitrofa al castello di Donnafugata. Per cause in via di accertamento, probabilmente per l’alta velocità, due auto sono venute in collisione. Una tra queste, una Mercedes Gla, è finita su un muretto di pietra a secco, rischiando di ribaltarsi. Ferite lievi, per fortuna, per entrambi gli occupanti (foto Franco Assenza).

