Ragusa, auto si ribalta alla zona artigianale: due feriti

Cronaca

L'episodio è accaduto questa mattina alle 8,30. Sul posto i vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina alle 8,30 in una delle arterie stradali della zona artigianale. Una Jeep (nella foto) si è ribaltata, per cause in via di accertamento. Due i feriti che sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA