Ragusa, aveva cosparso un operaio con liquido infiammabile e gli aveva dato fuoco: condannato a 8 anni di reclusione

Cronaca

L'episodio era accaduto nel settembre dello scorso anno. Ora la sentenza di primo grado dopo la scelta del rito abbreviato

Tentato omicidio, tentata estorsione e danneggiamenti: è stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione, con rito abbreviato, il 52enne di Niscemi, Concetto Cacciaguerra, che il 26 settembre 2024 si era recato presso un’azienda agricola del Ragusano per richiedere, stando a quanto riferito dall’accusa, una maggiore somma per prodotti agricoli ceduti. Dopo avere incassato un rifiuto, si sarebbe allontanato per poi tornare con del liquido infiammabile. Con cui prima ha cosparso un mezzo agricolo dandolo alle fiamme. Un operaio aveva tentato di bloccarlo.