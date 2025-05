Ragusa, avviata la stagione formativa di Confcommercio provinciale

Attualità

Il primo corso è quello legato alla somministrazione di alimenti e bevande Sab. Gli altri in fase di preparazione

Confcommercio provinciale Ragusa ha avviato la stagione formativa, dando il via a un percorso che rappresenta una vera e propria opportunità concreta per chi intende investire nel settore della ristorazione. E’ stato il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, alla presenza del responsabile provinciale Corrado Lupo, a rivolgersi, nella sede formativa di via Sofocle, alla classe che ha iniziato le lezioni del corso Sab per la somministrazione di alimenti e bevande e che vedranno le docenze di esperti del settore. I partecipanti al corso avranno l’opportunità di completare un percorso di formazione altamente qualificato, nel corso del quale acquisiranno competenze fondamentali per avviare o gestire attività nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno avviati anche i corsi di agente di commercio e di agente immobiliare. Le iscrizioni sono tuttora aperte. Per informazioni rivolgersi alla sede Confcommercio di via Roma, telefono 0932.622522.