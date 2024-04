Ragusa avvolta da una cappa di pulviscolo sahariano

Attualità

Neppure il capoluogo ibleo esente dal fenomeno che sta interessando tutta la Sicilia. Il cielo dovrebbe ripulirsi entro sera

Anche la provincia di Ragusa, come tutta la Sicilia, è avvolta da una cappa di pulviscolo sahariano che sta rendendo l’atmosfera spettrale. Il cuore del capoluogo ibleo è avvolto da una foschia (in realtà è tutto pulviscolo), con cielo di colore marroncino. Non si esclude un offuscamento ancora maggiore del cielo. Il cielo, secondo i meteorologi, si ripulirà completamente entro sera (foto Massimo Rovetto).

