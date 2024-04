Ragusa, bandiere a mezz’asta per i funerali di Giuseppe Leone: è lutto cittadino

Attualità

La scomparsa del grande maestro e le esequie previste oggi in cattedrale a partire dalle 15,30

Il 17 aprile è venuto a mancare il maestro Giuseppe Leone, figura originale di fotoreporter e intellettuale, che ha raccontato la Sicilia, il suo paesaggio, il mondo contadino, punto di riferimento culturale della comunità iblea e amico di Enzo Sellerio, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino.

I suoi scatti, prevalentemente in bianco e nero, sono stati portati in giro anche all’estero con mostre di successo e sono state raccolte in vari libri, dando ampia visibilità al territorio e alla cultura locale.

L’Amministrazione comunale di Ragusa intende partecipare alle esequie anche in forma pubblica ed istituzionale; pertanto, è stato proclamato il lutto cittadino per oggi, 19 aprile 2024, dalle 15,30 alle 16,30, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del maestro Giuseppe Leone che si svolgeranno nella Cattedrale di San Giovanni, in segno di cordoglio per la scomparsa del nostro illustre conterraneo.

Nell’arco di vigenza del lutto cittadino saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma e saranno esposte le bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Il Gonfalone cittadino sarà esposto alle esequie.