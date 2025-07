Ragusa, Battaglia: “Evento Criscione per scoprire la passione e la tradizione dietro la produzione del pregiato Cosacavaddu ibleo”

Economia

L'appuntamento è in programma domani pomeriggio nell'azienda di contrada Camemi

E’ in programma domani, venerdì 4 luglio, l’evento “Alessandro Criscione, il racconto di un ribelle sognatore”, l’appuntamento promosso per scoprire la passione e la tradizione che si celano dietro la produzione del pregiato Cosacavaddu ibleo, autentico gusto della Sicilia. A darne comunicazione è il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia, evidenziando la particolarità dell’evento che si terrà a partire dalle 17,30 nell’azienda agricola dello stesso Criscione, situata in contrada Camemi, sul territorio comunale (nella foto da sinistra Battaglia e Criscione).