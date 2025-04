Ragusa, Battaglia: “Il patrimonio architettonico della città in grande luce”

Attualità

E' stato ulteriormente valorizzato in occasione delle Giornate Fai di primavera

“Le ultime giornate Fai di primavera hanno messo in evidenza, qualora ce ne fosse ulteriormente di bisogno, il notevole apprezzamento che il nostro patrimonio architettonico continua a riscuotere tra i visitatori. E’ accaduto in questo modo anche qualche giorno fa con straordinari pezzi pregiati della città antica di Ibla come il palazzo della Cancelleria (una novità) e il palazzo Cosentini, punti di forza di una serie di immobili di pregio che il Comune sta rilanciando con idee sempre nuove e che potranno attirare un numero sempre crescente di turisti”.