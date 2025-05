Ragusa, Bennardo stigmatizza il Comune: “Il convegno rivolto ai giovani, senza giovani a relazionare”

Attualità

Il consigliere critico sull'iniziativa di questa mattina: "E mancavano pure le donne. Ma che senso ha?"

“Il Comune ha scelto di patrocinare con il proprio simbolo, e spero non anche economicamente, un evento dal titolo “La salute passa dai giovani” decidendo, però, di fatto non solo di affidare le relazioni a nessun giovane ma anche stabilendo o avallando di non fare intervenire alcuna donna, come risulta dal programma. Come sempre, le parole vanno da una parte e i fatti dall’altra”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo (nella foto) che della questione sulle quote generazionali, a tutti i livelli, ha fatto un proprio cavallo di battaglia.