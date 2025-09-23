Ragusa, bocciata la mozione Pd su Punta di Mola: “Meri motivi politici”

Attualità

Podimani, Calabrese e Chiavola: "Solo richieste di buon senso che sono state avversate non si capisce perché"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, composto da Peppe Calabrese (capogruppo), Giuseppe Podimani e Mario Chiavola (nella foto da sinistra Podimani, Calabrese e Chiavola), esprime “profonda delusione per la bocciatura della mozione presentata per migliorare le condizioni e la fruibilità della spiaggia di Punta di Mola, a Marina di Ragusa. Una decisione incomprensibile che nega ai cittadini e ai turisti servizi essenziali e maggiore sicurezza”.

“La nostra mozione, semplice e di buon senso – è chiarito – proponeva interventi concreti a beneficio di tutti: una maggiore attenzione alla pulizia dell’arenile e l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti; lo spostamento della doccia vicino alla scala di accesso, per una maggiore comodità dei bagnanti; la posa di una passerella pedonale per facilitare l’ingresso in spiaggia; l’esproprio di una fascia di circa 10 metri di spiaggia privata e attualmente non accessibile; il ripristino delle condizioni di sicurezza, con la presenza di bagnini e una torretta di avvistamento, come previsto dalla normativa”.

“L’assessore di riferimento ha bocciato la nostra proposta per meri motivi politici, senza fornire alcuna valida motivazione”, dichiarano i consiglieri dem. “Questa scelta, dettata da un atteggiamento pretestuoso, priva la comunità della possibilità di godere di una spiaggia più pulita, sicura e accogliente”.