Ragusa, Bonafede e Buscemi all’iniziativa sull’autofinanziamento di Cateno De Luca

Politica

"Un momento anche emozionante che ci rassicura ancora di più sulle scelte politiche compiute"

“Avere partecipato a un momento così intenso e ricco di emozioni ci rassicura ancora di più sulle scelte compiute in vista delle Europee. Continuiamo a fare sentire la nostra voce nonostante i tentativi di censura sistematicamente attuati nei nostri confronti”. Lo affermano Lina Bonafede, coordinatrice cittadina di Ragusa di Sud chiama Nord, e il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi, che, in quest’ultimo fine settimana, hanno partecipato, in rappresentanza dell’area iblea, alle iniziative promosse da Cateno De Luca che, seppur in condizioni di salute non ancora buone, tanto che resta ricoverato in ospedale, ha coordinato sabato La cena degli sponsor all’hotel Villa Diodoro di Taormina, un’occasione dedicata all’autofinanziamento, e domenica l’arruolamento dei Mille a Fiumedinisi, al villaggio della Libertà, con la rievocazione storica della spedizione dei Mille.