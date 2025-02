Ragusa, Bonuomo nuovo presidente Fimaa Confcommercio

Attualità

Ravalli sarà il vice. Le elezioni del direttivo nella sede provinciale dell'associazione di categoria

Si sono svolte nel primo pomeriggio di ieri, nella sede Confcommercio provinciale di via Roma a Ragusa, le elezioni per la nomina dei componenti del direttivo degli agenti immobiliari aderenti a Fimaa Confcommercio. Gli associati hanno eletto: Guglielmo Arrabito, Simone Barone, Danilo Bonuomo, Andrea Infante e Daniele Ravalli. Subito dopo l’espletamento delle incombenze elettorali, il direttivo ha tenuto la prima riunione nel corso della quale si è proceduto all’elezione degli organismi di vertice. Il nuovo presidente Fimaa Confcommercio Ragusa è Danilo Bonuomo mentre il suo vice sarà Daniele Ravalli (nella foto da sinistra Bonuomo e Ravalli).