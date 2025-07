Ragusa, bovino investito lungo la Sp 25 che conduce a Marina. Feriti gli occupanti dell’auto, morto il quadrupede

Cronaca

L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi

Un bovino è stato investito lungo la Ragusa mare, all’altezza di contrada Camemi, quasi di fronte a Villa Criscione per intenderci, nel corso della notte. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. L’auto è andata distrutta e il bovino è morto sul colpo. Ferite lievi per gli occupanti del veicolo. Si sarebbe potuta verificare una tragedia. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, i primi per accertare la responsabilità del sinistro e soprattutto capire a chi apparteneva il bovino vagante, i secondi per rimettere in sicurezza la carreggiata (foto repertorio).

