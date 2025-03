Ragusa, buona la “prima” per la compagnia teatrale “I superstiti”

Spettacoli

Ha fatto registrare il sold out il nuovo lavoro in costume con l'adattamento e la regia curati da Carlo Nobile

“Ci siamo divertiti. Dal primo all’ultimo minuto. E, soprattutto, abbiamo appassionato il pubblico. Che ci ha seguito con grande trasporto ed entusiasmo. E non è mai una cosa scontata. Per questo diciamo grazie a chi è stato con noi e ci ha applaudito. Ci rivedremo alla prossima occasione”. Ha fatto registrare il sold out il nuovo lavoro teatrale della compagnia “I superstiti” proposto al teatro Leader di Ragusa. A parlare in questi termini è Carlo Nobile che ha curato l’adattamento e la regia dell’opera scritta da Moliere. Nobile, tra l’altro, ha interpretato uno dei protagonisti assieme al resto del cast composto da Angelo Iacono, Elvira Baglieri, Tina Licitra, Pina Ganci, Gianni Canzonieri, Domenico Puccia, Pippo Antoci e Graziella Frasca.