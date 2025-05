Ragusa, Buscemi: “Contrada Galermi in uno stato vergognoso”

Attualità

"Ho denunciato la situazione in aula, mi sono stati assicurati interventi. Vigileremo"

“Ho effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo, dopo avere ricevuto da parte di diversi cittadini ragusani una serie di segnalazioni sullo stato vergognoso in cui versa una strada comunale, in contrada Galermi, l’ex strada provinciale 73 che conduce alle proprie abitazioni: erba alta, muri laterali pericolanti, carreggiata ridotta a una sola corsia, con gravi rischi per l’incolumità di chi quotidianamente è costretto a percorrerla. Una situazione indegna di un territorio che si definisce civile”.