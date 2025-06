Ragusa, Buscemi: “Controcorrente in crescita anche nella nostra area, c’è il conforto dei sondaggi”

Politica

"Abbiamo la percezione che il gradimento di La Vardera sia in continua crescita"

“Siamo sulla buona strada”. Così il consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi, dopo avere letto negli ultimi giorni il sondaggio di Swg pubblicato sul quotidiano “La Sicilia”. “Dal sondaggio emerge che il nostro movimento, in appena 4 mesi, se si dovesse votare domani – sottolinea Buscemi – sarebbe al 6% regionale con un potenziale bacino del 9%, permettendo l’elezione di una pattuglia di deputati Controcorrente. Nell’indice di gradimento, poi, mentre Schifani è l’ultimo governatore in Italia, l’on. Ismaele La Vardera è al primo posto tra i politici siciliani sondaggiati. Nell’efficacia dei leader regionali, ossia nella capacità di incidere, La Vardera è sempre al primo posto”.