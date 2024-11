Ragusa, Buscemi in aula: “Sul mio conto solo falsità, è l’ora di chiarire”

Politica

Il consigliere comunale è tornato a ribadire la propria richiesta di potere contare su una rappresentanza del proprio gruppo in giunta

Il consigliere comunale Saverio Buscemi (nella foto) è intervenuto ieri sera in aula, durante la fase dedicata alle comunicazioni, per ribadire la propria posizione dopo essersi allontanato da quel movimento che, in prima persona, ha contribuito a fare crescere a Ragusa e in provincia. “Ribadisco che mai ho chiesto – ha affermato – un assessorato per me e mai ho avuto l’idea di rivestire contemporaneamente la carica di consigliere e di assessore. False, dunque, le accuse e gli attacchi ingiuriosi che parlavano di una mia uscita dal movimento per questi motivi, testimone ne è il sindaco con il quale ho parlato e con cui c’è in corso un’interlocuzione. Mi preme, in più, ribadire due concetti che ho già messo in luce nei giorni scorsi. Il primo è che Sud chiama Nord non è più rappresentato da me in consiglio comunale per ragioni sia di natura ideologica, di cui ho ampiamente detto, sia per motivazioni personali, che non voglio per il momento affrontare. Il secondo concetto è che l’assessore ai tempi indicato da me, per svariati motivi che non voglio approfondire al momento, non è più espressione del gruppo consiliare che rappresento in Comune. In molti mi stanno chiedendo: e ora cosa farai, andrai all’opposizione? Andrai al gruppo Misto? Resterai in maggioranza?”.