Ragusa, Calabrese (Pd): “Saremo noi a ripresentare l’ordine del giorno che alcuni consiglieri della maggioranza hanno ritirato”

Politica

L'oggetto dell'odg una proposta per contrastare l'evasione della Tari e il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

“Il fatto che un membro della giunta Cassì, con la propria ingerenza e utilizzando epiteti poco gentili, sia riuscito a far sì che alcuni consiglieri di maggioranza ritirassero un ordine del giorno, considerato dal Partito Democratico degno di nota, è l’ennesima dimostrazione di quanta poca democrazia e libertà di confronto ci sia all’interno dell’amministrazione di Ragusa. Per questo saremo noi a ripresentare l’atto tale e quale”. Lo dichiara il segretario cittadino del Pd, Peppe Calabrese (nella foto), che siede anche in Consiglio comunale.

“Fin dall’inizio di questo secondo mandato del sindaco Cassì – dice ancora il segretario – abbiamo avuto la netta sensazione che un’aggregazione politica tanto eterogenea potesse trovarsi costantemente sull’orlo della rottura, soprattutto se di mezzo ci si mette l’arroganza di alcuni esponenti della giunta, noti per la propria prepotenza. In questo caso, come abbiamo già raccontato commentando la seduta dello scorso 10 settembre, quattro giovani consiglieri, di cui due donne, che avevano presentato un ordine del giorno contenente una proposta per contrastare l’evasione della Tari e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti urbani (odg apprezzato dal Pd che aveva deciso di votarlo positivamente) sono stati oggetto di offese durante un incontro della maggioranza, venendo apostrofati da un assessore con epiteti poco gentili. Questi atteggiamenti, soprattutto se tenuti contro consiglieri comunali eletti direttamente dai cittadini da parte di chi, invece, è stato nominato assessore, sono gravi, fanno male alla politica, imbavagliano chi vuole contribuire a migliorare la città e distruggono confronto e dialogo. Per questo il Pd in Consiglio comunale farà proprio l’ordine del giorno per portarlo nuovamente in aula”.

“Il sindaco, quale garante della propria coalizione e primo membro della giunta – aggiunge Calabrese – avrebbe il dovere di venire in aula a scusarsi per il comportamento del proprio assessore così come quest’ultimo dovrebbe sentire di dover fare, ma sappiamo già che ciò non accadrà. Ci auguriamo che i consiglieri offesi siano colti da un moto di dignità tale da chiedere a Cassì di cacciare il responsabile di un comportamento tanto oltraggioso oppure, come dimostrazione di amor proprio, si convincano ad abbandonare la maggioranza, se non sulla carta almeno nei comportamenti, come già altri stanno dimostrando d’aver fatto”.