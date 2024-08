Ragusa calcio, arriva l’attaccante bresciano Michele Picchi

Sport

E' un classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Lumezzane

Il bresciano Michele Picchi (nella foto), attaccante classe 2004, amplia ulteriormente la pattuglia degli Under in casa Ragusa calcio. Cresciuto nelle giovanili del Lumezzane in Lega Pro, ha giocato anche con il Feralpisalò, sempre nelle formazioni Under. E’ alla sua prima esperienza con una formazione Senior.

“Sono molto galvanizzato – sottolinea Picchi – soprattutto di giocare con il Ragusa e assieme ad alcuni calciatori che ho conosciuto nella mia breve carriera. E’ chiaro che da parte mia c’è tanta voglia di fare bene. Sono a completa disposizione del mister, dello staff tecnico e del gruppo. Ho molta voglia di imparare e, al contempo, cercherò di impegnarmi al massimo per provare a regalare ai tifosi la massima soddisfazione. Sono contento di essere stato chiamato a fare parte di un progetto così importante che auspico possa fare volare le aquile azzurre sempre più in alto. Il gruppo finora si sta dimostrando parecchio coeso. E questo è un bene per noi giovani perché siamo stimolati a impegnarci sempre di più”.

