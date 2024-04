Ragusa calcio da urlo, Tuccio la ribalta al 94′. Centrata la zona play off

Sport

Gli azzurri all'ultimo respiro. S'impongono con il risultato di 2-1 nei confronti della Gioiese dopo avere subito l'1-0 nel primo tempo

Ragusa calcio da urlo. Contro l’ultima in classifica, la Gioiese già matematicamente retrocessa da qualche settimana, gli azzurri si complicano la vita da soli. Poi, però, riescono a ribaltarla all’ultimo assalto, al 94′, conquistando tre punti che, alla luce degli altri risultati odierni, proiettano gli azzurri in zona play off, al quinto posto in classifica.

Il Ragusa parte al piccolo troppo e i calabri se ne accorgono. Qualche errore di troppo in difesa e la Gioiese ne approfitta. Zamani la sblocca al quarto d’ora. I padroni di casa sembrano deconcentrati e non riescono a pungere. Occorre aspettare la ripresa per vedere un Ragusa, oggi affidato alla guida tecnica di Valerio Puma, il viceallenatore, stante l’assenza di Giovanni Ignoffo costretto a disertare per seri problemi personali, molto più tonico. E infatti arriva al quarto d’ora del secondo tempo il pari di Tuccio. I locali cercano di costruire ma non riescono a trovare gli spunti adeguati, nonostante qualche occasione limpida, per passare in vantaggio, esponendosi, tra l’altro, ai contropiedi avversari (miracolose parate di Freddi in almeno un paio di circostanze).