Ragusa calcio, Leonardo nuovo direttore generale

Calcio

"Con la nuova proprietà, c'è una grande occasione per l'intera città"

La nuova proprietà del Ragusa calcio conferma di volere intervenire con figure manageriali di categoria e di comprovata esperienza. Per questo Pasquale Leonardo (nella foto) è stato scelto come nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa calcio 1949. Un dirigente dalle indubbie capacità organizzative a cui è stato dato il compito, da parte dell’ambiziosa proprietà, di gestire l’azienda Ragusa Calcio.

Leonardo ha iniziato con l’attività di scouting nelle squadre di Gubbio e Arezzo negli anni tra il 2008 e il 2010. Poi, il ruolo di dirigente per il Messina, alternativamente per un periodo di quattro anni, in particolare con i peloritani in Lega Pro al tempo di mister Lucarelli e durante la stagione 2020-2021 che portò il Messina in Lega Pro. Quindi cinque anni alternativamente con l’Acireale in D.