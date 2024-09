Ragusa, cambia il comandante provinciale dei vigili del fuoco: Fonti subentra a Granata

Attualità

L'attuale guida è stato in carica per appena nove mesi. Il passaggio delle consegne il 30 settembre

L’arch. Erich Granata (nella foto), che dal 20 dicembre 2023 ha diretto il comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, portando a supporto delle attività svolte le esperienze maturate da funzionario direttivo della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, lascerà l’incarico di comandante di Ragusa per andare a dirigere il comando di Enna.

L’intensa attività svolta nei nove mesi presso il comando di Ragusa ha consentito il raggiungimento di molti degli obiettivi prefissati e, di altri, ne ha tracciato il percorso.

“Lascio un comando che mi ha dato tanto, sotto il profilo professionale ma soprattutto umano. Personale specializzato e qualificato, che non si è risparmiato nel momento del soccorso, fornendo un contributo determinante per il buon esito degli interventi. Sono certo che lo stesso personale, sia operativo che amministrativo, supporterà il nuovo dirigente per affrontare le nuove sfide finalizzate al proseguo del percorso intrapreso, garantendo allo stesso tempo continuità alle attività finalizzate all’espletamento del soccorso tecnico urgente in questo territorio”.

All’arch. Erich Granata è stato rivolto l’augurio di tutto il personale del comando di Ragusa per il nuovo prestigioso incarico, nonché il profondo apprezzamento per le doti professionali ed umane apprezzate dal personale e dal territorio nello svolgimento del servizio al comando di Ragusa, oltre che l’augurio del raggiungimento di sempre più ambiti traguardi personali e professionali.