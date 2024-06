Ragusa, Campo e Piccitto (Cinque Stelle): “Dato nazionale induca a riflessione, soddisfatti dei risultati locali”

Politica

La deputata regionale e il coordinatore provinciale analizzano l'esito del voto sul territorio

“C’è un dato nazionale che deve indurre a una seria riflessione interna, dobbiamo anche prendere atto della perdita del secondo seggio che storicamente il Movimento 5 Stelle ha ottenuto alle varie tornate elettorali europee nella circoscrizione isole. Purtuttavia non possiamo non prendere atto di un risultato provinciale (16%) che va in controtendenza al dato nazionale e che è in linea con le percentuali ottenute alle scorse Regionali”.

E’ il commento del coordinatore provinciale del m5S, Federico Piccitto, insieme alla deputata regionale Stefania Campo all’indomani delle Elezioni europee. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto in provincia dal nostro capolista Giuseppe Antoci, alla cui elezione all’Europarlamento il nostro territorio ha contribuito in maniera importante con oltre 4mila preferenze– rilevano Piccitto e Campo –. Ad Antoci, che a Ragusa è stato il più votato con 1400 preferenze, andrà tutto il nostro supporto per far sentire forte la voce del nostro territorio a Bruxelles. Il dato sull’affluenza ferma al 37% come 5 anni fa ci conferma che c’è ancora molto lavoro da fare da parte delle forze politiche per intercettare quella grossa fetta di aventi diritto che preferisce non esercitare il proprio diritto di voto e che percepisce la competizione per le Europee e l’istituzione Europea come qualcosa di avulso e lontano da sé”.

