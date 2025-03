Ragusa, cane legato al guardrail con la tecnica dell’incaprettamento salvato dai volontari. Chiavola (Pd): “L’episodio in contrada Castiglione”

Attualità

Sul tappeto anche la delicata questione legata al randagismo che merita di essere affrontata di petto

“Qualche giorno fa, in una strada buia di contrada Castiglione, alcuni volontari animalisti hanno trovato un cane legato a un guardrail, addirittura con la tecnica dell’incaprettamento, cioè più tirava con le zampe più l’animale si strozzava. Una circostanza da condannare con fermezza. Sono intervenuti anche i referenti del canile e due vigili urbani che hanno gestito la vicenda con la massima professionalità. Questo non toglie, però, che in città sia presente un fenomeno legato alla gestione dei nostri amici a quattrozampe che occorre valutare con grande attenzione e rispetto a cui non si può più far finta di niente”. Lo sottolinea il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola (nella foto), che torna a puntare i riflettori sulla delicata questione del randagismo.