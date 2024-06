Ragusa, canestro inaugurato e vandalizzato dopo appena 24 ore

Cronaca

Il sindaco Cassì: "Troveremo i responsabili"

“Così si presenta, appena 24 ore dopo la sua inaugurazione, il canestro della piazzetta Clementina Perrone generosamente donato da Leo Club e Lions Ragusa. Troveremo i responsabili”. Lo assicura il sindaco Peppe Cassì in un post pubblicato su Facebook.

“Ogni altra parola è superflua – ancora il primo cittadino – dico solo che non mi voglio arrendere all’idea di una città “Grande Fratello”, videosorvegliata in ogni angolo per sopperire alla mancanza di senso civico”.

