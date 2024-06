Ragusa, canestro rotto: “E’ stato nostro figlio, chiediamo scusa”

Il caso

L'assessore allo Sport Digrandi dà risalto alla missiva ricevuta dal sindaco e pubblicata sui canali social del primo cittadino in cui viene descritta la dinamica dell'accaduto

“La vicenda del canestro finisce con una bellissima testimonianza di senso civico e di rispetto per i beni comuni”. Lo dice l’assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, riportando, sui propri canali social, la testimonianza che in queste ore il sindaco, Peppe Cassì, ha ricevuto, e che ha a sua volta riportato sulla propria pagina Facebook, in ordine alla questione del canestro distrutto di piazza Perrone, dopo che lo stesso era stato installato appena 24 ore prima.