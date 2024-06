Ragusa, Cantus Novo ha celebrato in musica i dieci anni di attività

Società

Straordinario concerto ieri sera del coro polifonico e dell'ensemble di fiati diretti dal maestro Giovanni Giaquinta

Quando la musica riesce a superare le migliori aspettative. Ieri sera, nella chiesa della Badia, il coro polifonico e l’ensemble di fiati Cantus Novo, diretti dal maestro Giovanni Giaquinta, hanno celebrato molto più che i dieci anni di attività. Hanno dimostrato di essere una compagine artistica fortemente maturata e che si è avviata lungo un percorso che non potrà che regalare ulteriori soddisfazioni. Una festa, sì, anche se funestata dal tragico incidente occorso a Gianni Cascone e a Giusy Polizzi, il cui ricordo non si spegnerà nell’ambiente musicale, tanto è vero che a loro è stato dedicato il concerto di ieri. Un appuntamento che ha preso il via con un video che ha ripercorso le tappe più importanti e suggestive di questo percorso.

Poi, spazio alla musica e al canto con il maestro Giaquinta che, ancora una volta, ha dato prova di duttilità, proponendo alcuni dei pezzi forti del repertorio del coro che non hanno mancato di suscitare applausi a scena aperta da parte del numeroso pubblico presente. La forma circolare della chiesa della Badia di corso Italia ha favorito, e molto, l’acustica dei suoni e delle voci tanto è vero che ne è venuta fuori una performance straordinaria, capace di catturare i presenti. Sia quando, in apertura, sono stati proposti brani di cartello come quelli composti da John Rutter e Karl Jenkins, sia quando è stato possibile ascoltare il Canto della terra di Francesco Sartori e Lucio Quarantotto, vero e proprio manifesto ecologica in musica, a mettere in rilievo l’impegno del coro sui temi sociali oltre che su quelli legati alla solidarietà. Altro momento molto apprezzato l’esecuzione del canto finale della messa “Cantate dominum” con i brani scritti e musicati dallo stesso maestro Giaquinta. Poi spazio ad alcune pagine dei classici compositori della musica italiana, da Bellini a Verdi, fino a concedere attenzione ai grandi successi della canzone italiana con un medley dei Pooh e la sempreverde “Volare” di Domenico Modugno.