Ragusa, Caruso denuncia: “Strade nel degrado in contrada Palazzo Uccelli”

Attualità

La consigliera comunale ha presentato una interrogazione per sollecitare interventi urgenti

La consigliera comunale Rossana Caruso ha inoltrato una interrogazione al sindaco di Ragusa per mettere in evidenza le criticità che interessano da vicino i residenti di via del Fico d’India, in contrada Palazzo Uccelli, zona Poggio del Sole. La strada comunale, intanto, è ridotta in uno stato di degrado tale da rendere necessari interventi urgenti. “Il tratto di cui stiamo parlando – rileva la consigliera Caruso – lungo circa 200 metri, è caratterizzato da buche profonde, dissesto della sede stradale e mancanza di condizioni minime di sicurezza, rendendo estremamente difficoltoso il transito. A causa di queste condizioni, tra l’altro, i mezzi di soccorso non riescono ad accedere agevolmente, così come scuolabus, autobotti per il rifornimento idrico e veicoli della raccolta dei rifiuti, con gravi disagi per chi abita da queste parti. E non parliamo di ciò che accade in caso di pioggia. E’ chiaro che la situazione diventa insostenibile, aggravando il rischio di incidenti e danni materiali ai veicoli. In più è stata richiesta dai residenti, con una istanza già protocollata a palazzo dell’Aquila, la collocazione di dissuasori di velocità lungo la Sc Magazzinazzi-Monte Renna, il rettilineo che collega la Sp 25 alle suddette contrade, in quanto in quel tratto di strada molti automobilisti aumentano la velocità in maniera sconsiderata, come spiega chi ci abita, rendendo la stessa particolarmente pericolosa per la presenza costante di bambini che girano in bici o passeggiano insieme con i genitori”.