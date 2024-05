Ragusa, caso residenze fittizie: quattro indagati al Riesame

Cronaca

Attesa per la decisione di giovedì mattina. Sospesi dal servizio per 6 mesi i due dipendenti comunali

Fissata per giovedì mattina l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per i quattro indagati destinatari delle ordinanze emesse dal gip del Tribunale, Ivano Infarinato, nell’ambito delle sospette residenze fittizie di extracomunitari ottenute a fronte del pagamento di ingenti somme di danaro. A difenderli gli avvocati Emilio Cintolo e Fabrizio Cavallo. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile della polizia di Ragusa c’era un gruppo di persone – accusato a vario titolo di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari – che offriva agli stranieri, prevalentemente di nazionalità tunisina, tredici abitazioni nel centro storico della città da utilizzare al solo scopo di fare ottenere loro la residenza anagrafica. Secondo l’accusa il gruppo si avvaleva di due dipendenti comunali incaricati della verifica delle nuove residenze. I due, difesi dall’avvocato Marco Comitini, sono stati sospesi dal servizio per 6 mesi.

