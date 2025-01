Ragusa, Cassì riceve a palazzo di Città chi porta alto nella danza il nome del capoluogo ibleo nel mondo

Attualità

Programmate una serie di interessanti iniziative per il futuro

Il sindaco Peppe Cassì riceve a palazzo di Città chi porta alto nella danza il nome di Ragusa nel mondo.

“Che Ragusa – sottolinea il primo cittadino – sia una città capace di esprimere eccellenze negli ambiti più disparati è ormai acclarato: da anni scopro e incontro tanti, tanti ragusani capaci di portare in alto il nome della nostra città. Il caso di Aurora Licitra, premio speciale Ragusani nel mondo e già prima ballerina della compagnia di danza di Marsiglia, ha un significato ancora più importante: insieme a Vanessa Battaglia, direttrice della scuola di danza Teatro Naselli di Comiso, ha accompagnato nella nostra città la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Antonella Albano, per coinvolgerla in percorsi per la crescita e la formazione dei talenti del nostro territorio. Ieri in Municipio è stata una bella occasione per parlare di progetti per il futuro che porteranno visibilità e prestigio a Ragusa”.

