Ragusa, Cassì sarebbe pronto a transitare in Forza Italia. E intanto perde quasi 7 punti di consenso con il sondaggio Governance poll de Il Sole 24 ore

Attualità

Il sindaco alle prese con un calo del gradimento anche se si attesta al 56%, ben al di sopra della linea di fiducia

In coincidenza con il suo presunto passaggio in Forza Italia, di cui si ventila ormai con sempre maggiore insistenza e che dovrebbe essere gestito a livello romano (nei prossimi giorni, a quanto dicono le indiscrezioni, l’annuncio ufficale), il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (nella foto), fa i conti con i risultati del Governance Poll 2025, sondaggio annuale condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che lo vedono in calo per quanto riguarda i consensi. Il gradimento di Cassì, infatti, si attesta sul 56%, ben al di sopra della soglia del 50% che rappresenta la linea di fiducia. Ma rispetto alla precedente rilevazione Cassì perde quasi 7 punti, 6,9% per l’esattezza, il che potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per quanto concerne la gestione della città.

