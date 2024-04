Ragusa, Cassì si schiera con chi è a favore dell’intitolazione del museo archeologico ibleo a Biagio Pace

Attualità

"Dobbiamo guardare ai meriti dello scienziato e non all'uomo politico"

“Il dato positivo è che se ne parla. La decisione di intitolare il Museo Archeologico Ibleo (diverso dal nuovo “Museo della Città”, in via di apertura) all’archeologo Biagio Pace non è stata infatti condivisa dalla Regione con l’Amministrazione comunale, né comunicata preventivamente. Un evidente sgarbo istituzionale che però non deve interferire, a mio giudizio, con il merito della scelta”. Lo dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“Ben venga quindi il dibattito di questi giorni, all’interno del Consiglio comunale e fuori, che è indice di sensibilità ai valori dell’antifascismo, di una comunità che ha dimostrato di avere gli anticorpi della democrazia. È un dibattito dal quale, come ho già più volte detto in Consiglio, non voglio esimermi”.