Cronaca

Il sinistro autonomo si è verificato a Coffa. Solo feriti lievi

Auto si ribalta dopo lo svincolo per Roccazzo in contrada Coffa sulla Ss 514 Ragusa Catania. Sembra che l’incidente sia stato automomo. Feriti lievi ma molta paura. Sul posto la Polstrada per i rilievi e vigili del fuoco per rimettere in sesto l’auto che poi e’ stata trasportata via con il carro attrezzi (foto Franco Assenza).

