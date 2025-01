Ragusa-Catania, grave incidente sulla Statale 514: diversi feriti

Cronaca

Il sinistro in prossimità di Licodia Eubea

Gravissimo incidente della strada sulla Ss 514 in prossimità di Licodia Eubea, sulla Ragusa-Catania. Sarebbero quattro le auto che si sono scontrate per motivi in via di accertamento. I feriti, sarebbero tre, subito trasportati negli ospedali della zona. Sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Traffico interrotto per il momento in entrambi i sensi di marcia (foto Franco Assenza).

Tra i feriti c’è una donna che per le sue condizioni di salute è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118. Sul posto sono presenti carabinieri della Radiomobile di Caltagirone e della Stazione di Licodia Eubea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA