Ragusa, Cattedrale gremita per i funerali di Marco Guastella

Moltissimi gli amici che hanno partecipato alle esequie del ragazzo deceduto tragicamente a causa di un incidente stradale in Sardegna

Cattedrale gremita oggi pomeriggio per i funerali di Marco Guastella, il 25enne tragicamente deceduto in Sardegna nei giorni scorsi in seguito a un incidente stradale. Il giovane di Ragusa, dopo che la salma è rientrata in città, è stato saluto oggi da un nugolo di amici: “Una persona buona e cordiale, l’amico di tutti”.

A tenere l’omelia in Cattedrale è stato don Marco Diara che ha ricordato i tratti caratteristici di Marco e ha cercato di dare conforto, per quanto possibile, alla famiglia (foto di Salvo Bracchitta).

