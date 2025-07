Ragusa celebra il IV anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. La Placa

Attualità

Domani l'appuntamento in cattedrale a partire dalle 18,45

Domani 16 luglio 2025, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, si celebrerà il IV Anniversario dell’Ordinazione Episcopale di mons. Giuseppe La Placa (nella foto Bracchitta), vescovo di Ragusa.

L’anniversario rappresenta un’occasione speciale per tutta la comunità diocesana, che si stringe attorno al proprio Pastore per ringraziare il Signore del dono del suo ministero episcopale e per rinnovare la comunione ecclesiale sotto la guida del suo vescovo.

In concomitanza con questa significativa ricorrenza, si svolgerà anche il Giubileo Diocesano dei Sacerdoti, Diaconi, Ministri Straordinari dell’Eucaristia e Adoratori, segno del cammino spirituale e comunitario che la Diocesi vive in questo anno giubilare.

Di seguito il programma:

– ore 18.45 – Chiesa della Badia: incontro degli Adoratori e dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia, con momenti di preghiera e riflessione.

– ore 19.30 – Cattedrale San Giovanni Battista: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa. Durante la celebrazione si renderà grazie a Dio per questi quattro anni di servizio episcopale e si rinnoverà l’impegno della comunità a camminare insieme nella fede, nella carità e nella missione.