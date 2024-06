Ragusa, celebrata in cattedrale la solennità della natività del patrono San Giovanni Battista

Ragusa

E' stato il vescovo della diocesi di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, a presiedere il solenne pontificale

“San Giovanni Battista è l’unico santo di cui si celebrano due solennità, il 24 giugno la natività e il 29 agosto il martirio. Ed è il patrono di questa amatissima diocesi che bene ha pensato di celebrare in modo solenne queste due ricorrenze”. Lo ha detto il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, durante il solenne pontificale tenutosi ieri in Cattedrale a Ragusa in occasione di una data speciale, quella del 50esimo anniversario del pio transito dell’allora vescovo di Ragusa, mons. Francesco Pennisi. “A Vittoria – ha sottolineato ancora mons. Russotto – si celebra la natività, a Ragusa il martirio, e San Giovanni è patrono non solo della città di Ragusa ma dell’intera diocesi e ha sempre illuminato e guidato il cammino di questa bellissima porzione di Chiesa, con il coraggio della profezia, con il coraggio di preparare sempre strade nuove al Signore”.