Ragusa, celebrata la solennità liturgica del patrono San Giorgio martire

Società

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo La Placa. Prima uscita ufficiale per la neopresidente della Provincia Maria Rita Schembari

Grandi emozioni, anche ieri sera, al duomo di Ragusa. Le stesse che tornano a riproporsi ogni qualvolta si ha la possibilità di assistere a una funzione religiosa in onore del santo cavaliere. Così è stato per la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, nel giorno in cui è stata celebrata la festa liturgica dedicata a San Giorgio (quest’anno rinviata di alcuni giorni considerato che il 23 di aprile cadeva nell’ottava di Pasqua). Alla presenza delle autorità civili e militari, con i picchetti d’onore di carabinieri, polizia e guardia di finanza, migliore modo per celebrare il glorioso patrono di Ragusa non poteva esserci. Con una novità in più. Infatti, il vescovo si è voluto congratulare con la neopresidente della Provincia di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha scelto proprio il duomo di San Giorgio per la sua prima uscita ufficiale nel ruolo di capo dell’amministrazione dell’ente di viale del Fante. Il vescovo, tratteggiando la figura del megalomartire, ha voluto testimoniare la grande devozione nei confronti del santo cavaliere di cui tutti siamo invitati a imitare le virtù. Le virtù di quello stesso San Giorgio che, attraverso Cristo, ha saputo sconfiggere il drago del male. Il santo martire si è ispirato, a sua volta, al Cristo crocifisso risorto. In San Giorgio, la forza della Pasqua si è trasformata in un elemento predominante per fare vincere il bene.