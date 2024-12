Ragusa, celebrata Santa Barbara al comando provinciale dei vigili del fuoco

Attualità

Vari momenti per una cerimonia ricca di iniziative

Festeggiamenti in onore di Santa Barbara, nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa. Le celebrazioni hanno preso il via questa mattina nella sede centrale del comando di Ragusa dove è stato predisposto lo schieramento di personale e di automezzi per l’accoglienza delle autorità civili e militari e la breve cerimonia di intitolazione della palestra della sede centrale del comando alla memoria di “Ciccio Vitale”.

Subito dopo è stata celebrata la santa messa da parte di monsignor Giuseppe La Placa vescovo di Ragusa e monsignor Salvatore Rumeo vescovo di Noto. Al termine della celebrazione liturgica e dopo la preghiera di Santa Barbara, il comandante dei Vigili del fuoco di Ragusa, Augusto Alessio Fonti, ha tenuto un breve discorso di saluto ai presenti, con il quale ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dal comando durante l’anno. Successivamente, presso la sede del comando, sono state consegnatele benemerenze al personale operativo e in quiescenza. Moltissime le autorità politiche e militari presenti. A conclusione della cerimonia i vescovi hanno benedetto la nuova allocazione, in apposita nicchia, della statua in bronzo opera dello scultore Benso Vignolini risalente al 1940, assegnata ai tempi ad ogni comando provinciale e gelosamente custodita negli anni presso la sede dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

Quindi sono state assegnate le Croci di anzianità:

Vigili coordinatori con oltre 15 anni di servizio:

Fabrizio Baglieri;

Gabriele Bentrovato;

Marco Busacca;

Giovanni Pannuzzo;

Fabio Puccia;

Vincenzo Puma.

Diploma di lodevole servizio per il personale che nel corso dell’anno è stato posto in quiescenza:

Funzionario tecnico Ing. Giovanni Di Stefano

Capi Reparto:

Giorgio Antoci

Giuseppe Cascone

Carmelo Chessari

Pippo Pietro Criscino

Roberto Di franco

Giuseppe Giummarra

Emanuele Licitra

Giorgio Zaccaria

Giorgio Blandino

Rosario Lancia

Giovanni Massari

Rosario Antonio Purromento

Luigi Sgarlata

Vigile del Fuoco Coordinatore