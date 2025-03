Ragusa, celebrati i funerali dell’imprenditore Gianni Cavalieri

Attualità

"Ha mostrato sino in fondo il valore del suo essere scout, valori che hanno permesso la donazione degli organi"

Questa mattina in cattedrale si sono svolti i funerali di Gianni Cavalieri, l’imprenditore ragusano presidente di Despar Italia e di Syneos venuto a mancare giovedì scorso a causa di un malore.

Il rito sacro nella chiesa di San Giovanni Battista è stato celebrato dal priore del Carmine di Ragusa, padre Gianni Iacono, tra l’altro molto vicino alla famiglia di Cavalieri. Hanno concelebrato la funzione don Luca Tuttobene, don Giuseppe Burrafato, don Giovanni Cavalieri e un sacerdote della diocesi di Acireale.