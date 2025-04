Ragusa, celebrato il Diploma day 2025

Attualità

Il consigliere Firrincieli: "Una giornata che esalta i traguardi raggiunti da studenti e famiglie"

“La terza edizione del Diploma day, tenutasi oggi nell’auditorium della Scuola dello sport, rappresenta una occasione per attestare il merito di quei ragazzi che al diploma di maturità sono riusciti a raggiungere il traguardo più ambito, prendendo cento. Un premio da condividere anche con le famiglie per averli supportati oltre alla scuola che ha svolto al meglio il proprio ruolo formativo, facendoli crescere”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, a commento dell’iniziativa tenutasi in mattinata.