Ragusa, celebrato il Giubileo degli operatori della carità

Attualità

Il pellegrinaggio dal monastero Santa Teresa di Gesù in via Marsala sino alla cattedrale

Ieri pomeriggio la diocesi di Ragusa ha celebrato il Giubileo degli operatori della carità. L’evento ha coinvolto tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano nel servizio ai più fragili del territorio (foto Salvo Bracchitta).

I partecipanti sono partiti dalla chiesa del monastero Santa Teresa di Gesù in via Marsala 64 dove vi erano stati momenti di riflessione e testimonianze di operatori e volontari impegnati nel servizio della carità.

Poi l’inizio del pellegrinaggio giubilare verso la cattedrale, attraverso via Marsala, ponte Padre Scopetta, Via M. Coffa e piazza San Giovanni All’arrivo il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, nella cattedrale di San Giovanni Battista. “Il Giubileo degli operatori della carità – è stato spiegato – è stata l’occasione preziosa per ringraziare il Signore per il dono del servizio, rinnovare l’impegno nella missione caritativa ed essere pellegrini di speranza con la vicinanza e la tenerezza verso i fratelli più bisognosi”.

