Ragusa, celebrato il Sacro Cuore di Gesù

Società

Ieri sera la processione con il Santissimo Sacramento per le vie del quartiere

Giornata intensa, quella di ieri, con riferimento alla celebrazione dei solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù. Numerosi i fedeli che, in serata, hanno partecipato alla processione con il Santissimo Sacramento per le principali vie del quartiere in occasione proprio della relativa solennità. Al termine della processione, le famiglie sono state consacrate al Sacro Cuore di Gesù. A recare il Santissimo Sacramento è stato il sacerdote Giuseppe Cascone. Tutte le persone che hanno assistito al rito religioso hanno seguito le varie fasi con la massima attenzione (foto Salvo Bracchitta).

Erano presenti i rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ricade sul territorio parrocchiale. Il parroco, il sacerdote Marco Diara, ha fatto sì che la processione serale si svolgesse nella maniera migliore. E i riscontri non sono mancati perché, come detto, i partecipanti sono stati numerosi, provenienti da tutta la città. Con l’appuntamento di ieri si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore che avevano preso il via venerdì della scorsa settimana. Domani, intanto, in occasione della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, nel XXVI anniversario della sua ordinazione sacerdotale.