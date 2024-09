Ragusa, celebrato San Matteo in cattedrale

Attualità

E' il patrono della Guardia di finanza. A fare gli onori di casa il comandante provinciale del Corpo, il colonnello Walter Mela

Nella mattinata di oggi, presso la cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha celebrato la Santa Messa in onore di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza e dei dottori commercialisti.

Alla funzione religiosa, hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia, oltre ad una nutrita rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), nonché di commercialisti appartenenti all’Ordine di Ragusa.

Durante l’omelia, il Vescovo ha ricordato la conversione di San Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse per conto dei romani, scelto da Gesù con un semplice «seguimi» per diffondere il messaggio di pace e salvezza, sottolineando come l’operato quotidiano del Corpo sia proiettato costantemente verso la salvaguardia delle libertà economico-finanziarie, a tutela della collettività.